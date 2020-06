Viruswaanzin mag niet demonstreren in Den Haag

Viruswaanzin mag zondag niet demonstreren in Den Haag. De groep die zich verzet tegen de coronaregels had een kort geding aangespannen tegen het verbod van waarnemend burgemeester Johan Remkes om actie te mogen voeren. De rechtbank in Den Haag wees het verzoek om toch te mogen demonstreren af. Maandag volgt een toelichting op de uitspraak van de rechter.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag verbood ook vorige week een demonstratie van Viruswaanzin, waarop de groep eveneens reageerde met het aanspannen van een kort geding. Na dat verbod verschenen afgelopen zondag toch betogers op het Malieveld. Daarna ontstonden ongeregeldheden. Ongeveer vierhonderd mensen werden gearresteerd.

Remkes vreest opnieuw „ernstige wanordelijkheden”. Bovendien zouden de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om voor een „ordelijk verloop” te zorgen.