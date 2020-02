Virus vraagt voorbereiding

Het coronavirus staat aan de grens. Woensdag bleek een Duitser besmet, die een week eerder nog in Limburg was. RIVM, huisartsen en bedrijven volgen het virus op de voet.

De 47-jarige inwoner van Selfkant, dichtbij Sittard, werd dinsdag met zware longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek het coronavirus te hebben opgelopen. De man zou in kritieke toestand verkeren en is geïsoleerd. De echtgenote van de man vertoont ook symptomen; onduidelijk is of ze is besmet met het virus.

Aangezien de man kort voor zijn besmetting in Limburg was, startte de GGD direct een contactonderzoek. In de loop van woensdagmorgen werd dit onderzoek gestaakt toen bekend werd dat de man tijdens zijn verblijf in Limburg nog niet ziek was en ook nog niet besmettelijk.

Wachtkamer

Carla van Velden, crisiscoördinator van de regio Noord-Limburg, volgt de berichtgeving over corona op de voet. „We hebben veel contact met de GGD gehad. De informatie die zij verstrekken, moet bekend zijn bij de huisartsen.” Volgens Van Velden is er nog geen reden tot paniek. „Dit geval met de besmette Duitser bleek een storm in een glas water. Aan de andere kant volgen we de ontwikkelingen met argusogen. De vraag is niet of het virus komt, maar wanneer.”

De huisartsen in Noord-Limburg houden zich aan het protocol van het RIVM. Daarin staat onder meer dat iemand met verschijnselen van corona direct de isolatiekamer in moet.

„Daarom is het belangrijk dat mensen van tevoren bellen”, zegt Van Velden. „Zo iemand mag niet in de wachtkamer terechtkomen.”

Reisverbod

Het coronavirus dringt steeds verder door in Europa. Dinsdag was de eerste besmetting in Zwitserland. In Italië overleden opnieuw mensen aan het virus. Ook in het Oostenrijkse Tirol zijn besmettingen.

Met de terugkeer van vakantiegangers treffen bedrijven in Nederland voorzorgsmaatregelen. Verzekeringsreus Aegon houdt een zwarte lijst bij van gebieden waar corona heerst: voor het vasteland van China en Hong Kong en diverse gemeenten in Noord-Italië geldt een reisverbod. Zijn werknemers toch recent in een van deze gebieden geweest, dan zijn ze verplicht 14 dagen thuis te werken, meldt een woordvoerder.

Bij visleverancier Dayseaday uit Urk liggen nog geen protocollen klaar voor het moment dat corona Nederland bereikt. Het bedrijf importeert zijn vis uit het noordwesten van China. Volgens directeur Jelle van Veen kan het virus zich niet aan de vis hechten. „We houden ons aan het normale protocol: goed de handen wassen.” Wel heeft hij te maken met vertraging doordat de productie in China langzaam op gang komt.

In Urk was het een week geleden voorjaarsvakantie. De medewerkers van Dayseaday die er een weekje tussenuit gingen, werd bij terugkomst gevraagd waar ze geweest waren. Van Veen: „Niemand was in Italië geweest.”