Virus kan opvlammen door te drukke Dam

Deskundigen houden serieus rekening met het opvlammen van het coronavirus door de te drukke demonstratie op de Dam in Amsterdam. Bijna 70 procent van de Nederlanders wil dat burgemeester Halsema aftreedt, omdat ze niet ingreep bij de massabetoging. Zelf denkt Halsema niet aan opstappen.

Amsterdam verwachtte maandag pakweg driehonderd demonstranten bij de betoging tegen politiegeweld in de VS. De demonstratie groeide uit tot zo’n vijfduizend dichtopeengepakte mensen. Halsema nam –zonder mondkapje– deel aan de betoging.

Artsen hebben „met afgrijzen” gekeken naar de demonstratie, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Door de hoge opkomst was het voor deelnemers, uit het hele land, moeilijk om afstand van elkaar te bewaren.” Dat kan volgens Kuipers leiden tot „een opvlamming” van het aantal nieuwe infecties. „Het virus is niet weg.”

Ook hoogleraar virologie Marion Koopmans houdt „serieus rekening” met de mogelijkheid van een nieuwe golf van coronabesmettingen. „Als het meevalt, is dat mooi, maar als het tegenvalt is het zuur.”

Halsema moet waarschijnlijk volgende week woensdag in een spoeddebat tekst en uitleg geven in de gemeenteraad. Diverse fracties vinden dat Halsema moet aftreden. VVD en Forum voor Democratie hebben een motie van wantrouwen aangekondigd.

„Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. „Ze had zich beter moeten voorbereiden. Niet ingrijpen, heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad.” Dat vindt ook Annabel Nanninga van FVD: „De acties van Halsema zijn niet uit te leggen.” Uit reactie op sociale media was zondag al duidelijk dat de betoging waarschijnlijk duizenden deelnemers zou trekken.

Wat vinden christelijke raadsleden Amsterdam van optreden Halsema?

Inschattingsfout

Ook de coalitiepartijen hebben vragen. De SP spreekt van „een grote inschattingsfout”. „De burgemeester is naar Amsterdammers en andere Nederlanders veel uitleg verschuldigd is.” Zo’n 69 procent van de Nederlanders vindt dat Halsema moet aftreden, zo meldt Hart van Nederland. Volgens D66 had deze aanpak voorkomen moeten worden. „Zo eerlijk moeten we zijn.”

Halsema geeft toe dat de beelden van de Dam „pijnlijk” zijn voor mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Ze schrijft dit in een brief aan de raad waarin ze uitlegt waarom ze niet meer kon ingrijpen. Volgens haar had de politie alleen nog met harde hand kunnen optreden. Halsema schrijft dat de informatiepositie niet goed was.

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s toonden dinsdag begrip voor Halsema. Voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, wil niet oordelen of zij juist heeft gehandeld. „Dat is aan de raad.”

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) benadrukte dat demonstraties op deze manier „nooit meer” mogen voorkomen. Het kabinet laat zich niet uit over de vraag of Halsema moet opstappen. PVV-leider Geert Wilders eiste dinsdag in de Kamer Halsema’s ontslag.

Demonstraties in Den Haag (1500 mensen) en Groningen (800) verliepen dinsdag rustig. In Rotterdam is woensdag een betoging.