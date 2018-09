Virtueel oefenen geeft kind inzicht in verkeer

Kinderen die in virtual reality (VR) verkeerssituaties oefenen, worden daar na verloop van tijd steeds beter in. Uit een proef van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bleek dat scholieren na zes weken trainen met een speciale app zich in de virtuele omgeving een stuk verkeersveiliger gedroegen. De gemeente Tilburg vindt de resultaten zo veelbelovend dat ze de methode nu aan alle basisscholen in de stad beschikbaar stelt.

Bij een eerste meting voerden de kinderen slechts 16 procent van de verkeerssituaties goed uit. Na 20 minuten per week oefenen op een tablet of met een VR-bril op was het percentage correct uitgevoerde taken gestegen tot 49 procent.

„Bij sommige ingewikkelde verkeerstaken blijft het voor veel kinderen ook na het herhaald oefenen moeilijk om bepaalde handelingen veilig uit te voeren”, constateren de onderzoekers. Vooral een combinatie van handelingen, zoals goed kijken tijdens het oversteken, blijft moeilijk voor veel kinderen. Ook na de training deed slechts 20 procent dat correct.

De vraag is nog in hoeverre kinderen die zich in de virtuele realiteit veiliger zijn gaan gedragen, dat op straat ook zullen doen. Om daar antwoord op te kunnen geven is verder onderzoek nodig, aldus het SWOV.

De app genaamd WegWijs VR komt uit de koker van verzekeraar Interpolis en Veilig Verkeer Nederland (VVN). De makers hebben hun best gedaan om de nagebootste situaties heel herkenbaar te maken voor kinderen. Ze maakten gebruik van 360 graden-foto’s van Tilburg, zodat de scholieren virtueel konden oefenen in hun eigen omgeving. Aan het onderzoek deden in totaal 446 leerlingen van drie Tilburgse scholen mee.