Virologieprijs voor onderzoek knokkelkoorts

Wetenschapper Eva Harris krijgt de Beijerinck Virologie Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor haar onderzoek naar virussen die door insecten op mensen worden overgedragen en daardoor infectieziekten veroorzaken. Harris deed onder meer in Nicaragua uitgebreid onderzoek naar knokkelkoorts (denguevirus).

Volgens de jury is het mede aan Harris te danken dat de kennis is toegenomen over infectieziekten waarbij insecten het virus hebben overgedragen. Harris (1965) is verbonden aan de universiteit van Berkeley in Californië. Haar werk wordt veelvuldig gepubliceerd en ze ontving al vele internationale prijzen.

Harris ontvangt de Beijerinck Virologie Prijs op 8 maart. Aan de prijs is een bedrag van 35.000 euro verbonden. Daarnaast zijn er twee Beijerinck Premies (25.000 euro) voor jonge virologen. De winnaars dit jaar zijn Rory de Vries van het Erasmus MC Rotterdam en Robert de Vries van de Universiteit Utrecht.