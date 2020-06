Vion Groenlo donderdag weer open

Vion heropent donderdag het slachthuis in Groenlo. Dat gebeurt met instemming van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, meldt Vion Food Group op de website.

Eind mei sloot de vestiging van het vleesverwerkingsbedrijf toen bleek dat 147 van de 657 medewerkers waren besmet met het coronavirus. De besmette medewerkers moesten in quarantaine. In Groenlo en bij alle andere vestigingen wordt nu gewerkt met een aangescherpt nalevingsprotocol om medewerkers zonder gezondheidsklachten te kunnen laten werken. Daarbij hoort onder meer een dagelijkse gezondheidscontrole, aldus Vion. De GGD houdt in de gaten of alles gaat zoals is afgesproken.