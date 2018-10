„Vingerafdruk van dode alleen na toestemming”

Uitvaartorganisatie DELA maakt voorlopig alleen nog vingerafdrukken van overledenen na uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden. Dat gebeurt na een uitzending van Radar. Het programma meldde dat DELA zonder toestemming vingerafdrukken maakt, om vervolgens sieraden met vingerafdrukken te koop aan te bieden bij nabestaanden.

DELA maakte sinds 1 september vingerafdrukken van een overledene, doorgaans met medeweten van de familie. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld als mensen in het ziekenhuis waren overleden en zonder de nabestaanden erbij waren overgebracht naar het rouwcentrum, werd er niet op toestemming gewacht.

„Dan nemen we zo snel mogelijk een vingerafdruk, omdat de kwaliteit dan nog heel goed is. Nabestaanden worden daarvan bij de eerst mogelijke gelegenheid van op de hoogte gesteld”, zei een woordvoerder. „Willen de nabestaanden dat er niets met de vingerafdrukken wordt gedaan, dan worden ze vernietigd. Willen ze het wel, dan worden de afdrukken volgens wettelijke richtlijnen bewaard.” Volgens hem koos DELA voor deze werkwijze omdat mensen soms pas na de uitvaart, en dus te laat, vroegen om vingerafdrukken als tastbare herinnering.

Volgens de woordvoerder heeft DELA sinds 1 september drie klachten gekregen over deze werkwijze. „Dat valt mee, op 4000 uitvaarten. Toch gaan we terug naar de tekentafel, want onze intentie is niet overgekomen.” Een van de klachten was van een familie die ook in Radar haar verhaal deed.