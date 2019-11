Vingerafdruk van De Hooch gevonden

Op een schilderij van Pieter de Hooch, dat momenteel te zien is op een tentoonstelling van zijn werk in Delft, is een vingerafdruk gevonden. Die is te zien op het doek Kaartspelers in een zonovergoten ruimte (1658), dat aan Delft is uitgeleend door de Britse koningin.

Het is vermoedelijk de afdruk van een duim, die op de nog natte verf moet zijn beland, dus nog vóór het schilderij werd gevernist. Medesamenstelster Anita Jansen van de expositie zegt dat het vrij zeker is dat het hier gaat om een afdruk van de duim van de kunstenaar zelf, onder meer omdat de afdruk tijdens het maakproces op het schilderij is gekomen.

Op het werk Hollandse binnenplaats, uit de National Gallery of Art in Washington, zijn tijdens infrarood-onderzoek verder scheepsmasten ontdekt, die duidelijk niet horen bij het uiteindelijke tafereel. En op het schilderij De goudweegster uit de Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin zijn fragmenten van een signatuur waargenomen.

Op de tentoonstelling in museum Prinsenhof zijn bijna dertig werken te zien uit de Delftse jaren (1652-1660) van De Hooch, die door kenners als zijn beste worden gezien. Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer, opende op 11 oktober en is inmiddels bezocht door 30.000 belangstellenden. De expositie duurt nog tot medio februari.