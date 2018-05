Vindicat: niet melden geweld was een fout

Studentenvereniging Vindicat gaat door het stof omdat zij geen melding heeft gedaan van een mishandeling eind 2017. Volgens de afspraken die de Groningse studenten hebben met de universiteit en hogeschool in deze stad moeten geweldsincidenten altijd worden gerapporteerd.

Toch deed Vindicat geen melding van de mishandeling op 3 december tijdens een feest waarbij twee leden een ander lid „sloegen en schopten.” Volgens de vereniging omdat het om een conflict ging tussen gewone leden waarbij er geen machtsverhouding was. De vorige keer ging het om geweld tijdens de ontgroening. „Wij hebben een fout gemaakt”, zegt rector Marc Mohr van Vindicat. Mohr benadrukt dat Vindicat „volledig achter de gedragscode staat”.

De gedragscode voor Groningse studentenverenigingen is getekend door ongeveer zestig verenigingen, ook door Vindicat. Een incident onder studenten moet volgens die code zo snel mogelijk worden gemeld bij een speciale commissie. Daarin zitten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. „We willen een veilige en mooie studententijd en moeten tijdig weten van incidenten”, zegt een woordvoerder van de universiteit

Twee 22-jarige verdachten zijn inmiddels geschorst bij Vindicat en moeten in juli voor de politierechter komen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie: „Hen wordt mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd.”

Vindicat kwam in 2016 ook al in het nieuws toen een man tijdens de ontgroening in de sociëteit van het corps op het hoofd van een student ging staan. Die liep een hersentrauma op. De dader kreeg een werkstraf.