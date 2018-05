Vindicat moet nieuw incident snel toelichten

Studentenvereniging Vindicat in Groningen heeft opnieuw te maken gehad met een mishandeling. In december vorig jaar is tijdens een eigen feest een student toegetakeld. Twee verdachten moeten zich daarvoor binnenkort voor de rechter verantwoorden. Vindicat heeft het incident niet gemeld en dat had wel gemoeten volgens de gedragscode.

De gedragscode voor studentenverenigingen is getekend door ongeveer zestig verenigingen, ook door Vindicat, zegt een woordvoerster van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze bevestigt een bericht erover in het Dagblad van het Noorden. Een incident onder studenten moet volgens die code zo snel mogelijk worden gemeld bij de Advies Commissie Introductietijden (met daarin behalve de RUG ook de Hanzehogeschool). „We willen een veilige en mooie studententijd en moeten tijdig weten van incidenten.”

Inmiddels heeft die adviescommissie contact gehad met Vindicat en aangedrongen op een zo spoedig mogelijke verklaring. „Daarna zien we verder.” Volgens het Dagblad van het Noorden liep het slachtoffer een lichte hersenschudding, gebitsletsel en een snee in de neus op. Twee 22-jarige mannen moeten voor de rechter komen.

Vindicat kwam in 2016 ook al in het nieuws toen een man tijdens de ontgroening in de sociëteit van het corps op het hoofd van een student ging staan. Die liep een hersentrauma op. De dader kreeg een werkstraf.