Vindicat krijgt voor straf geen geld

Bestuursleden van studentenvereniging Vindicat in Groningen krijgen voor het huidige studiejaar definitief geen geld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool. Aanleiding is een geweldsincident van eind vorig jaar, waarvan de vereniging, tegen de regels in, geen melding heeft gemaakt.

Het ging om de mishandeling van een student tijdens een eigen feest van de vereniging. Vorig jaar september werd de betaling van de zogeheten bestuursbeurzen al opgeschort. Dat gebeurde na een incident in een sushi-restaurant, waarbij studenten flink zouden hebben huisgehouden. Een voorwaarde voor het behouden van de beurs was dat er geen incidenten meer zouden plaatsvinden. „De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden”, aldus de Groningse universiteit.

RUG en Hanzehogeschool verstrekken uit een speciaal fonds financiële ondersteuning aan studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op zes beursmaanden. Per maand gaat het om ruim 444 euro. De bestuursleden van Vindicat lopen in totaal 33.315 euro mis door de strafmaatregel.

Vindicat kwam in 2016 ook al in het nieuws toen een man tijdens de ontgroening in de sociëteit van het corps op het hoofd van een student ging staan. Die liep een hersentrauma op.