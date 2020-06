Vijlbrief vraagt publiek om thema voor herdenkingsmunt

Het ministerie van Financiën nodigt Nederlanders uit om mee te denken over wat er op een bijzondere verzamelaarsmunt moet komen te staan. De munt verschijnt elk jaar en voor die van 2021 moet nog een thema worden bedacht.

„Met deze munten eren we speciale feiten, gebeurtenissen of personen die veel betekenis hebben voor Nederland”, aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief. Eerdere verzamelaarsmunten hadden bijvoorbeeld operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog en sporticoon Jaap Eden als thema.

Suggesties kunnen tot en met 4 augustus naar de website internetconsultatie.nl. Vorig jaar werd de oproep aan het publiek voor het eerst gedaan, met het muntthema „75 jaar vrijheid” voor 2020 als resultaat.

Vijlbrief maakt dit najaar het gekozen thema bekend. De bedenker mag aanwezig zijn bij de officiële eerste muntslag.