Vijftig mensen geëvacueerd om brand Amsterdam

Ongeveer vijftig mensen zijn dinsdagmorgen vroeg geëvacueerd wegens een brand in de Tutein Noltheniusstraat in Amsterdam Nieuw-West. De brand woedde op de zolderverdieping en het dak van een huis. De brandweer meldde dat de geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel.

In totaal zijn 24 huizen ontruimd. De brand was omstreeks 06.00 uur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is asbest vrijgekomen. Daarom heeft de brandweer de directe omgeving van het door de brand beschadigde pand afgezet.

Het is nog niet bekend wanneer de geëvacueerde bewoners terug naar huis mogen.