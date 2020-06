Vijftig keer minder reizigers op nationale luchthavens

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het in april ongekend rustig geweest op de vijf nationale luchthavens. Vliegtuigen vervoerden 134.000 passagiers, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde minder scherp. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vluchten nam sinds maart sterk af, omdat landen beperkende maatregelen voor de luchtvaart afkondigden om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De vliegtuigen die wel vlogen, vervoerden ook nog eens minder passagiers. Zo reisden afgelopen april slechts 126.000 passagiers over Schiphol, tegen 6,1 miljoen een jaar eerder. Het aantal reizigers dat over Eindhoven vloog, daalde van 606.000 naar bijna 8000. De luchthavens bij Rotterdam, Maastricht en Groningen vervoerden helemaal geen passagiers meer.

Ruim de helft van de passagiers vloog naar een bestemming binnen Europa. De Verenigde Staten bleef de belangrijkste bestemming buiten Europa, al was het passagiersaantal een fractie van wat het een jaar eerder was. De Amerikaanse president Trump kondigde in maart een inreisverbod af voor Europeanen. Amerikanen konden nog wel terugvliegen naar hun thuisland.

Vliegtuigen vervoerden een kwart minder vracht, een kleinere daling dan te zien is bij het passagiersvervoer. Er ging met name minder vracht mee met passagiersvluchten.