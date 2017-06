Vijftig kalfjes gered bij brand in Dwingeloo

Bij een brand in Dwingeloo in Drenthe zijn 49 kalfjes gered. Een kalfje, dat het dichtst bij het vuur had gestaan, overleed naderhand aan de gevolgen van inademing van de rook.

De brand brak rond middernacht uit bij een boerderij aan de Lheebroek, in een loods waar tractoren en andere machines stonden opgeslagen. Gekoppeld aan die schuur stond een stal met de kalfjes. Alle andere dieren zijn in veiligheid gebracht, aldus de brandweer. De kalfjes staan nog steeds in de grote schuur, maar zo ver mogelijk weg van de brand, die grotendeels geblust is.

Ook de koeien in een andere stal zijn niet gewond geraakt.