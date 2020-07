Vijftien tips over ontsnapte tbs’er

Bij justitie zijn tot dusver vijftien tips binnengekomen over de ontsnapte tbs’er Henk Ernst (61). Dat meldde een woordvoerder van het landelijk parket. De tips hebben nog niet geleid tot de aanhouding van de man.

Ernst is in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Ernst was met verlof. Op 4 juli werd de tbs’er in Zoutelande (Zeeland) gezien door een toerist toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de tbs’er wist te ontsnappen. Sindsdien is een speciaal team van de politie, FastNl, naar hem op zoek. De tbs’er is 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam geweest. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend.

Omdat niet bekend is waar Ernst verblijft, zijn foto’s en zijn identiteit maandag vrijgegeven. Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. De politie waarschuwt mensen die hem hebben gezien of die weten waar hij verblijft, hem niet zelf te benaderen, maar direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen.