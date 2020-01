Vijftien mensen geëvacueerd bij brand in Middelharnis

Hulpdiensten hebben in totaal vijftien bewoners van panden aan de Voorstraat in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geëvacueerd na een grote brand. De brand brak uit in aanbouwen aan de achterzijde van drie woningen en is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog altijd niet onder controle.

De brandweer probeert al geruime tijd het vuur te blussen, maar kan moeilijk alle plekken bereiken. „Het gaat om historische panden uit 1600 of 1700. De situatie ter plekke is erg onoverzichtelijk.”

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend.