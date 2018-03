Vijftien jaar geëist voor moord schoonzuster

Tegen een 41-jarige man uit Amsterdam die ervan wordt verdacht zijn schoonzuster te hebben vermoord, is vijftien jaar cel geëist. Tegen zijn vriendin (21) eiste de officier van justitie vijf jaar wegens hulp bij het plegen van de moord.

Het 35-jarige slachtoffer werd in mei 2016 dood in haar woning aan de Jan van Zutphenstraat in Amsterdam Osdorp gevonden. Sectie wees uit dat de vrouw waarschijnlijk gewurgd was. De mannelijke verdachte werd een dag na de dood van zijn schoonzus door de politie aangehouden. Zijn 21-jarige vriendin werd enkele dagen later opgepakt.

Over het motief voor de moord bestaat onduidelijkheid. Mogelijk heeft meegespeeld dat het slachtoffer aan de moeder van de verdachte heeft gezegd dat zijn vriendin (de vrouwelijke verdachte) alcohol dronk en in discotheken uitging. Daardoor zou de relatie tussen de moeder van de verdachte en de vrouwelijke verdachte verslechterd zijn.