Vijftien jaar cel voor man die schoot op bruiloftsfeest in Twente

Een 23-jarige man uit Almelo is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf wegens meerdere pogingen tot doodslag. Volgens de rechtbank in Almelo heeft hij februari vorig jaar met een pistool geschoten op bezoekers van een Turkse bruiloft in het Twentse Beckum en een half jaar eerder in Almelo een man van dichtbij beschoten.

Tugay G. had op 2 februari vorig jaar op een bruiloftsfeest met honderden bezoekers rond middernacht een pistool getrokken nadat hij bij een vechtpartij in elkaar was geslagen. Hij loste drie schoten, twee mensen raakten ernstig gewond, een derde kwam er met een lichte verwonding van af. Volgens G. handelde hij uit noodweer omdat hij zich bedreigd voelde en bang was.

De rechters achten ook bewezen dat hij op 6 juni 2018 in Almelo van dichtbij een man heeft beschoten. Ze baseren zich onder meer op camerabeelden en getuigenverklaringen. Aanleiding zou een conflict over drugs zijn geweest. Bij de behandeling van de zaak eind februari ontkende G. stellig dat hij de dader was. Er zou van een persoonsverwisseling sprake zijn. Tot een arrestatie kwam het destijds niet, vlak na de schietpartij was hij naar Turkije vertrokken.

Het Openbaar Ministerie had achttien jaar celstraf geëist voor poging tot moord.

Twee medeverdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de vechtpartij en zich volgens het OM schuldig hadden gemaakt aan openlijk geweld, zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.