Vijftien jaar cel voor liquidatie in Eindhoven

Een 58-jarige Eindhovenaar die vorig jaar een plaatsgenoot heeft doodgeschoten, is veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar. Hij schoot het slachtoffer in zijn hoofd terwijl die in zijn auto zat in de Sionstraat in Eindhoven, aan het begin van de avond in een drukke woonwijk.

De man ontkende dat hij bij de schietpartij was betrokken, maar daar geloofde de rechtbank in Den Bosch niets van. Zijn DNA-sporen werden gevonden op kogelhulzen bij de auto en op zijn schoenen zat het bloed van het slachtoffer.

De officier van justitie had dertien jaar geëist, maar dat doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de liquidatie. Er hadden omstanders geraakt kunnen worden en er waren jonge kinderen getuige. „Volstrekt onaanvaardbaar”, aldus de rechtbank.