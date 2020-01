Vijftien bewoners geëvacueerd wegens grote brand Middelharnis

Hulpdiensten hebben vrijdag vroeg in de morgen in totaal vijftien bewoners van panden aan de Voorstraat in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geëvacueerd vanwege een grote brand.

De brand brak kort na 03.00 uur uit in aanbouwen aan de achterzijde van drie woningen. De brandweer probeerde geruime tijd met vijf voertuigen het vuur te blussen. Niet alle plekken waren goed te bereiken. „Het gaat om historische panden uit 1600 of 1700. De situatie ter plekke is erg onoverzichtelijk”, aldus de brandweer.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was de brand vanmorgen rond 6.30 uur onder controle en begon de brandweer met nablussen. De brandweer zette een drone in om ongeziene brandhaarden uit te sluiten.

Nadat de brand achter de woningen ontstond, sloeg hij door naar een naastgeslegen schuur. De bewoners werden ondergebracht in een bed-and-breakfast. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De brandweer verwacht dat de bewoners op korte termijn kunnen terugkeren naar hun woning, liet radio Rijnmond vanmorgen weten.