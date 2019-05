Vijfheerenlanden verdeeld over plannen vernieuwing dorpshuis De Schakel

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is ernstig verdeeld over de vraag hoe het verder moet met de plannen voor de vernieuwing van dorpshuis De Schakel. „Als je één element weghaalt uit het voorstel, stort het hele bouwwerk in.”

Ondanks de verdeeldheid tekende zich dinsdagavond in de commissie ruimte, verkeer en economie (RVE) een meerderheid af die een extra krediet van 1,75 miljoen euro beschikbaar wil stellen om de oorspronkelijke plannen uit te voeren.

In 2016 ontstond vanuit de dorpsgemeenschap van Leerbroek het initiatief om het huidige dorpshuis te vernieuwen en te combineren met de nieuwbouw van een kerkelijk centrum van de hersteld hervormde gemeente, waarbij de Eben-Haëzerschool gebruik zou maken van de gymzaal in het dorpshuis.

In oktober 2017 stelde de toenmalige raad van Zederik 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Eerder dit jaar bleek dat er een extra bedrag van 1,75 miljoen euro nodig is. Daarop besloten burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden de geplande sloop van het dorpshuis uit te stellen. Begin maart namen de oude gebruikers afscheid van De Schakel en werd de inboedel geveild. Het gebouw staat nu leeg.

Dinsdagavond legde het college de commissie RVE „ter opiniëring” twee mogelijkheden voor. Wethouder Hendriksen wilde de voorkeur van de politici weten. De ene optie is het oorspronkelijke plan uit te voeren en extra geld beschikbaar te stellen. De tweede variant is om via een versoberd plan tenminste 750.000 euro te bezuinigen. Dat houdt onder meer in dat de gymzaal wordt geschrapt. Daardoor zou de school voor haar gymlessen gebruik moeten maken van een voorziening in Nieuwland, Hei- en Boeicop of Leerdam.

Het stichtingsbestuur van De Schakel, de kerk en het schoolbestuur voelen niets voor die tweede variant. „Het geeft geen pas om op alle genomen besluiten terug te komen”, vond Jan van Bemmel, voorzitter van de voorbereidingscommissie. „De raad heeft besluiten genomen, het plan is aan de inwoners gepresenteerd. Dat kunnen we toch niet negeren? Hoe staat het dan met de betrouwbare overheid?” vroeg woordvoerder Van Aalst van de hersteld hervormde gemeente zich af. Ook voorzitter Zweistra van de Eben-Haëzerschool was duidelijk: „Optie twee gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. We staan niet toe dat onze kinderen hier de dupe van worden.”

SGP-woordvoerder Kees Vermaat was het met de insprekers eens. „Het versoberde plan is geen optie. Als je één element weghaalt uit het voorstel, stort het hele bouwwerk in”, aldus de SGP’er die vond dat het college geen reëel beeld van de overschrijding van de kosten schetste. „Verborgen kosten worden nu wél in rekening gebracht, op sommige punten zijn de regels veranderd. De werkelijke overschrijding van de bouwkosten is misschien zes ton. Voor de beeldvorming had het college het anders moeten formuleren.”

Ook D66 en VHL Lokaal kozen voor uitvoering van het bestaande plan. „We zijn nu al jaren bezig. Het besluit is al lang genomen, de vergunningen zijn afgegeven. Als we nog langer wachten, wordt het alleen maar duurder. Later we gaan bouwen”, aldus John van der Velden namens VHL Lokaal. Het CDA noemt de variant zonder gymzaal „eigenlijk geen optie.” „Het dorp verdient een gymzaal. Waarom geeft het college een alternatief dat geen alternatief is”, zei CDA’er Bram Schoonhoven, die wel worstelde met financiële dilemma’s.

De VVD drong aan op een oplossing die past binnen het bedrag van 1,7 miljoen euro. PvdA en GroenLinks voelden het meest voor de combinatie van een dorpshuis, een nieuwe school en een gymzaal, zonder kerkelijk centrum. Dat heeft ook de voorkeur van CU-woordvoerder Jan van Beuzekom. „Maar ja, in Leerbroek zijn ze al zes jaar bezig met een ander plan. Dan is het van de zotte om nu alles in één klap van tafel te vegen.”

Het college streeft ernaar op 13 juni met een voorstel naar de raad te komen.