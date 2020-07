Vijfheerenlanden in actie tegen sluipverkeer

Vijfheerenlanden wil op korte termijn het sluipverkeer aanpakken. „Dit jaar plannen maken, ze volgend jaar uitvoeren”, is het devies van verkeerswethouder Zevenhuizen. Om de doorstroming te verbeteren, werd in Vianen al begonnen met de verbetering van het kruispunt van de Bentz-Berg met de A2.

Al voor de herindeling kampten vooral Vianen en de toenmalige gemeente Zederik met sluipverkeer. Probleem is dat sluipers vanwege de drukte op de A2 en de A27 routes binnendoor zoeken, waardoor de bereikbaarheid van de kernen van Vijfheerenlanden in gevaar komt.

Vandaar dat B en W vorig jaar besloten te gaan werken aan een „dynamisch en duurzaam plan voor het weren van sluipverkeer.” Het college hield een kentekenonderzoek, een onderzoeksbureau ging op zoek naar oplossingen en er werd overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en het waterschap Rivierenland.

De meeste overlast geeft het sluipverkeer dat in de avondspits op weg naar het zuiden de A2 bij Motel Vianen verlaat en dwars door Vianen naar de oprit van de A27 in Lexmond gaat. Metingen wezen uit dat de Bentz-Berg –dé verkeersader van Vianen– tijdens de spits zo’n 650 sluipers per uur te verwerken krijgt. Omdat diezelfde oplossing voor een deel ook wordt gekozen door sluipverkeer vanaf de A27 zijn de problemen rond Vianen het grootst.

Om de sluiproutes minder aantrekkelijk te maken –het ritje van de afrit A2 naar de oprit van de A27 gaat in de avondspits vijf minuten sneller dan via de rijksweg– moet het sluipverkeer worden vertraagd. Dat gebeurt door toeritdosering bij de oprit van de A27 bij Lexmond en door het verkeer dat in Vianen de A2 wil verlaten langer voor het rode licht te laten wachten. Bovendien komt er tussen Vianen en Lexmond een extra doseerpunt. „Door vertraging in te bouwen op de route waar je geen sluipverkeer wilt hebben, proberen we automobilisten op de snelweg te houden. De boodschap is: hier gaat u sneller”, legt wethouder Zevenhuizen uit.

Ontmoedigen

Sluipverkeer dat ’s morgens naar het noorden gaat, wordt in de toekomst ‘ontmoedigd’ door op de A2 én de sluiproute via dynamische informatie aan te geven dat de reistijd over de lokale wegen niet korter is dan via de snelweg.

Voor sluipverkeer op andere locaties in de gemeente leverde het onderzoek minder concrete voorstellen op. Tijdens de commissie- en raadsvergadering vorige maand wezen meerdere fracties op de situatie in Meerkerk. „Googel Meerkerk en je komt sluipverkeer tegen. Maar in het voorstel komt Meerkerk niet terug. Een gemiste kans”, vond SGP’er Vermaat. Zevenhuizen ontkent die problemen niet. „Maar het gaat daar niet om sluipverkeer. In Meerkerk loopt het verkeer vast door calamiteiten: als er iets gebeurt op de A27 merk je dat in Meerkerk.” Voor die situatie zijn aparte oplossingen in de maak.

Rondweg

In Nieuwland kan de smalle weg door het dorp het ‘normale’ woon-werkverkeer niet aan. Fracties wijzen op de mogelijkheid hier een rondweg aan te leggen. „Daar kijken we naar tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan. Maar zo’n rondweg is niet goedkoop”, waarschuwt Zevenhuizen.

Overigens beseffen alle betrokkenen dat de maatregelen tegen het sluipverkeer eigenlijk surrogaatoplossingen zijn: alleen verbreding van de A27 biedt echt soelaas, maar die is pas in 2030 afgerond. Daarnaast bouwt wethouder Zevenhuizen nóg een voorbehoud in: „Wat mij betreft, gaat volgend jaar de spa de grond in. Maar daarvoor hebben we wel medewerking van Rijkswaterstaat, provincie en waterschap nodig. We kunnen niet op eigen houtje ergens stoplichten gaan neerzetten.”