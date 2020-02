Vijfde voorbereidende zitting over gedode Nicky Verstappen

NICKY VERSTAPPEN

MAASTRICHT (ANP) - In de rechtbank in Maastricht staat maandag de vijfde en waarschijnlijk laatste voorbereidende zitting tegen Jos B. op de rol. De Limburger wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen. Onder meer de stand van het onderzoek en de hechtenis van B. zullen besproken worden. De 57-jarige B. is wederom van plan aanwezig te zijn, liet zijn advocaat vooraf al weten.

De jongen uit Heibloem verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden. B. ontkent hier iets mee te maken te hebben, verder heeft hij tot nu toe gezwegen.

B. werd vorig jaar na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match. De Limburger kwam in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werkte daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. B.'s DNA werd gevonden op kleding van Nicky, onder meer op zijn pyjamabroek en onderbroek.

In mei staat de inhoudelijke behandeling gepland. Daar zijn vijf dagen voor uitgetrokken.