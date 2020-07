Vijfde verdachte aangehouden voor schietpartij Rotterdam

Een 26-jarige Amsterdammer is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het beschieten van een eetgelegenheid in Rotterdam op 12 mei, meldt de politie. Eerder werden al vier andere verdachten aangehouden.

De schietpartij is onderdeel van een serie schietincidenten in Rotterdam waar de politie uitgebreid onderzoek naar doet. Op 7 mei was het raak in de Potgieterstraat. Amper een week later werden schoten afgevuurd op een winkel op de Mathenesserdijk. Ook werden schoten gelost op woningen in de Van Galenstraat en Jagthuisstraat en op de eetgelegenheid aan de Frits Ruysstraat.

Er vielen geen slachtoffers. Bij het incident bij de eetgelegenheid, waar de verdachte voor is opgepakt, werd een week later ook een explosief aangetroffen. De man zit vast en wordt gehoord.