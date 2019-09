Vijfde persoon naar ziekenhuis na autocross

Bij de autocross in Leende, waar zondag een auto inreed op het publiek, is nog een persoon gewond geraakt. Een 50-jarige man uit Kaatsheuvel zakte maandagavond in elkaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt zijn vrouw aan Omroep Brabant.

De man probeerde de bestuurder van de auto te stoppen, nadat al meerdere mensen waren aangereden. „Hij is door het portier geklommen, want een crossauto heeft geen ramen. Toen is hij voor de bestuurder langs gekropen en heeft hij geprobeerd de sleutel eruit te halen”, vertelt zijn vrouw. „Mijn man lag als het ware toen op de schoot van de bestuurder. De bestuurder had een helm op. Met zijn helm nog op zijn hoofd heeft hij een paar keer een kopstoot gegeven.”

De man had daarna last van hoofdpijn. „Ik heb hem paracetamol gegeven en toen zijn we gaan slapen. Maandag had hij nog steeds hoofdpijn. Na het avondeten ging hij zijn handen wassen en toen zakte hij ineens in elkaar.”

Zondag werden vier mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal Belgen. Het gaat om een 14-jarige jongen, twee mannen (33 en 44 jaar) en een vrouw (35). De jongen mocht maandag naar huis. Op de autocross zelf zijn nog eens drie mensen door het ambulancepersoneel behandeld.