Vijfde aanhouding in zaak fatale healingsessie

De politie heeft een 46-jarige vrouw uit Rhenen aangehouden die betrokken lijkt bij de organisatie van healingsessies in een huis in Eersel. Bij die sessie werd de verboden harddrug ayahuasca gebruikt waardoor mogelijk een 31-jarige Hongaar is overleden, die enkele weken geleden had deelgenomen aan zo’n sessie, zo vermoedt de politie.

Onlangs greep de politie in tijdens zo’n ceremonie in het huis aan de Nieuwstraat. Daarbij werden twee organisatoren aangehouden, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man. Twee mensen die een rol leken te hebben bij de uitvoering van de sessie, werden ook opgepakt. Dat zijn een Spanjaard (47) en een Italiaan (25). De 33-jarige Spanjaard zit nog vast, de anderen mochten na verhoor naar huis maar zijn nog wel verdachte in het onderzoek.

De vrouw uit Renen zit nog vast en wordt net als de twee organisatoren verdacht van dood door schuld en overtreding van de Opiumwet. Ayahuasca bevat dimethyltryptamine (DMT) dat in de Opiumwet als harddrug wordt beschouwd.