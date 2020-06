Vijf wetenschappers onderscheiden met Heinekenprijs

Vijf wetenschappers krijgen ieder een zogenoemde Heinekenprijs van 200.000 dollar van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het zijn biochemicus Bruce Stillman, bio-engineer en psychiater Karl Deisseroth, wetenschapshistoricus Lorraine Daston, klimaatwetenschapper Corinne Le Quéré en neurowetenschapper Robert Zatorre.

De prijzen worden elke twee jaar toegekend. De eerste wetenschapsprijs, voor biochemie en biofysica, werd in 1964 in het leven geroepen door Freddy Heineken, als eerbetoon aan zijn vader Henry Heineken.

Bruce Stillman is hoogleraar en president van Cold Spring Harbor Laboratory in de Verenigde Staten. Hij wordt beloond voor onderzoek naar de manier waarop DNA wordt gekopieerd.

Karl Deisseroth, hoogleraar bio-engineering, psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Stanford University in de Verenigde Staten, is in de prijzen gevallen voor de ontwikkeling van een methode waarmee de activiteit van zenuwcellen met licht kan worden beïnvloed en een techniek die hersenweefsel doorzichtig kan maken.

Lorraine Daston, directeur emerita van het Max Planck Institut für Wissenschafts-geschichte in Duitsland, krijgt een Heinekenprijs voor een studie naar de ontwikkeling van het begrip objectiviteit en de omwenteling die ze teweegbracht in het vakgebied wetenschapsgeschiedenis.

Corinne Le Quéré, onderzoekshoogleraar wetenschap van klimaatverandering aan de University of East Anglia in Engeland, ontvangt de prijs voor onderzoek naar de interactie tussen klimaatverandering en de koolstofcyclus.

Robert Zatorre, hoogleraar neurowetenschappen aan de McGill University in Canada, heeft een Heinekenprijs gewonnen met zijn onderzoek naar hoe ons zenuwstelsel mogelijk maakt dat we muziek kunnen maken en daarvan kunnen genieten.

Vorige maand werd al bekend dat de Heinekenprijs voor de Kunst (100.000 euro) deze keer voor beeldend kunstenaar Ansuya Blom is.