Vijf verpleegkundigen ziekenhuis Nieuwegein besmet met corona

Vijf verpleegkundigen in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. Het zijn medewerkers van de afdeling vaatchirurgie, zegt een woordvoerster na een bericht op de website van het AD. Uit voorzorg is er een opnamestop ingesteld voor de afdeling en alle medewerkers en patiënten van vaatchirurgie worden getest.

Voor zover bekend hebben de verpleegkundigen niet gewerkt toen ze klachten hadden, aldus de zegsvrouw. Ze zitten nu thuis en alle procedures, zoals het bron- en contactonderzoek, zijn in gang gezet. Sinds vrijdag worden de andere aanwezigen op de bewuste afdeling getest. De eerste negatieve uitslagen zijn inmiddels binnen.

Verder heeft het ziekenhuis extra hygiënemaatregelen ingesteld.