Vijf stacaravans in brand op camping in Overijsselse Nutter

Op een camping in het Overijsselse Nutter woedt een grote brand. Vijf stacaravans zijn in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer is er één persoon gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer meldt verder dat in het gebied een noodverordening geldt en de camping dus vermoedelijk gesloten was. Het gaat om een camping aan de Wittebergweg.

„Er zijn veel tankwagens onderweg om extra water te krijgen. We proberen overslag naar naastliggende caravans te voorkomen”, schrijft Brandweer Twente op social media.