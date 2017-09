Vijf Satudarah-leden opgepakt in Apeldoorn

Vijf Satudarah-leden zijn zaterdagmiddag opgepakt in hun clubhuis in Apeldoorn. De burgemeester van Apeldoorn had dit clubhuis aan de Laan van Westenenk zaterdag na de inval van politie en justitie vrijdagavond voor onbepaalde tijd gesloten, maar de clubleden verbraken de verzegeling om in het clubhuis spullen op te halen. Het clubhuis blijft in elk geval dicht totdat het onderzoek van justitie naar de motorclub is afgerond, aldus politie en gemeente.

Bij de invallen in Apeldoorn en Beverwijk zijn drugs, wapens, geld, administratie en telefoons in beslag genomen. In Apeldoorn bleek in strijd met de vergunning veel sterke drank te staan. In Beverwijk werden twee Satudarah-leden betrapt op overtreding van de Opiumwet.

De Apeldoornse clubleden zijn volgens de politie na verhoor weer vrijgelaten.

Het Landelijk Parket van het OM heeft vrijdag aan de rechtbank Den Haag gevraagd om Satudarah te verbieden.