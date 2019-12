Vijf Rotterdammers naar ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging

Vijf bewoners van een woning aan de Bree in Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag onwel geworden als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De slachtoffers zijn met ambulances afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het pand hingen koolmonoxidemelders die afgingen. Ook de brandweer heeft het giftige gas gemeten. „Gelukkig hebben steeds meer mensen zo’n melder in huis”, aldus de woordvoerder. Hoe het giftige gas is ontstaan, is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn.