Vijf plastic eilanden op zee

De wereld telt vijf grote drijvende afvalbergen. Een daarvan krijgt binnenkort bezoek van een Nederlands apparaat. Dat moet beginnen met het opvegen van afval. Een overzicht van de vijf ‘plastic soepen’, waar in totaal naar schatting 160 miljoen kilo afval drijft.

- Great Pacific Garbage Patch: De grootste afvalhoop ter wereld. Ligt in de Grote Oceaan tussen de Amerikaanse westkust en Hawaï. Bestaat uit naar schatting 80 miljoen kilo afval, verspreid over een gebied dat drie keer zo groot is als Frankrijk.

- North Atlantic Garbage Patch: Ligt ongeveer halverwege de oostkust van de Verenigde Staten aan de ene kant en Noord-Afrika en Zuid-Europa aan de andere kant. Op sommige plekken zijn er honderdduizenden objecten per vierkante kilometer. De vlek bestaat uit veel kleine stukjes, die gemakkelijk opgegeten kunnen worden door zeedieren.

- South Atlantic Garbage Patch: Tussen Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika. In 2014 ontdekt. Veel afval dreef waarschijnlijk al lange tijd op zee.

- South Pacific Garbage Patch: Een hoop plastic in het zuidelijk deel van de Grote Oceaan, tussen Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Het bestaan ervan werd pas vorig jaar vastgesteld. De dobberende vuilnisbelt is groter dan Duitsland en Frankrijk bij elkaar.

- Indian Ocean Garbage Patch: Ligt ongeveer halverwege Australië en Afrika. Volgens een onderzoeker is de afvalbelt ongeveer drie keer zo groot als Frankrijk.

Het afval komt vooral via rivieren in zee terecht. Zeestromingen brengen het puin bij elkaar. „Ongeveer 5 procent van alle rivieren veroorzaakt 95 procent van de vervuiling”, zegt Lonneke Holierhoek van The Ocean Cleanup. De organisatie schat dat elke seconde ongeveer 48 kilo plastic in de oceaan belandt.

Vooral rivieren in Azië zorgen voor veel vervuiling, zoals de Indus, de Ganges, de Mekong en de Jangtsekiang in China. Ook vanuit Indonesië en de Filipijnen komt veel afval. In die landen is geen groot systeem om vuilnis op te halen en te verwerken. Vanaf het moment dat een stuk plastic in zee belandt, duurt het ongeveer zeven jaar voor het naar de plastic soep is gedreven.