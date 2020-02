Vijf Nederlanders op cruiseschip met coronavirus bij Japan

Op het cruiseschip in Japan waar passagiers besmet zijn met het nieuwe coronavirus zitten meer Nederlanders dan bekend was. Het zijn er niet drie, maar vijf meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen aanwijzingen dat de vijf zijn besmet met het virus.

De Nederlandse ambassade helpt volgens het ministerie de Nederlanders waar dat kan en houdt contact met de Japanse autoriteiten, die de leiding hebben over de situatie.

Het schip is in quarantaine geplaatst. De verwachting is dat dit veertien dagen zal duren. De zieke mensen zijn van boord gehaald en naar een ziekenhuis overgebracht.