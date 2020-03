Vijf mensen vast in Rotterdam voor drugs en inrijden op agent

Bij het controleren van twee auto’s op een parkeerplaats in Rotterdam is donderdag een bestuurder van een van de voertuigen op een politieagent ingereden. De agent kwam daardoor met een been klem te zitten tussen de twee auto’s. De gewonde agent werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na controle kon hij naar huis. De bestuurder en vier andere inzittenden van de voertuigen zijn aangehouden, meldde de politie vrijdag.

De dienst forensische opsporing vond in de auto ’s tienduizenden euro’s en een kilo cocaïne. De auto’s, die op een parkeerplaats in de Jan van Weeldenstraat stonden in Rotterdam-Zuid, zijn in beslag genomen.

De arrestanten zijn twee mannen uit Den Haag (28 en 30 jaar), een 25-jarige man uit Terneuzen, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige vrouw uit Uden.