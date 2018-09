In de Berkelstraat in Utrecht zijn vijf mensen onwel geworden nadat ze in aanraking waren gekomen met een onbekende stof. Hoe de mensen er precies aan toe zijn kon de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht nog niet zeggen.

In de straat is volgens de veiligheidsregio „een vreemde lucht geroken”. Waar die lucht vandaan komt is onbekend.