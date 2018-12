Vijf mensen in ziekenhuis na CO-vergiftiging

Twee volwassenen en drie kinderen hebben maandagavond in Maastricht een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zei een woordvoerster van de brandweer.

Door onbekende oorzaak kwam koolmonoxide vrij in een woning aan de In de Eyckeroed in Maastricht. Rond 19.15 uur werd de ambulancedienst gealarmeerd.

De woordvoerster kon geen nadere bijzonderheden geven. Volgens getuigen gaat het om een vader, moeder en drie kinderen, onder wie een baby. Ze waren bedwelmd geraakt. Toen een buurman aanbelde en geen gehoor kreeg, alarmeerde hij volgens deze getuigen 112. Het gezin is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.