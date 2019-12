De politie heeft in Bergen op Zoom in de oplegger van een vrachtauto vijf mensen aangetroffen. In de laadruimte stonden vaten met chemicaliën. Daarom is uit voorzorg een gezondheidscheck bij hen uitgevoerd.

Een politiewoordvoerder zei dat de verstekelingen ongedeerd waren. Ze zijn naar het politiebureau in Bergen op Zoom gebracht. De vreemdelingenpolitie onderzoekt waar ze vandaan komen, langs welke route ze zijn gereisd en waar ze naartoe wilden. De politie vermoedt dat ze uit Afrika komen.