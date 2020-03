Vijf mannen opgepakt bij inval in drugsschuur Hengelo

Vijf mannen zijn in Hengelo opgepakt toen de politie een inval deed in een schuur aan de Topweg, afgelopen zondag. Daar werd amfetamine geproduceerd, maakte de politie dinsdag bekend. Drie verdachten van 20, 43 en 57 jaar komen uit Arnhem. De anderen zijn 32 en 27 jaar en komen uit Den Haag en Hengelo.

In de schuur, die op het moment van de inval in gebruik was, werd vooral amfetamineolie gemaakt. Ook werd er productiemateriaal gevonden.

De vijf verdachten worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.