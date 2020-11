Vijf mannen met vuurwapens opgepakt in Uden

Vijf mannen zijn donderdagmiddag in Uden opgepakt omdat ze meerdere vuurwapens bij zich hadden, meldt de politie vrijdag. Agenten kwamen de groep op het spoor nadat ze waren getipt over bezit van vals geld bij een van de mannen.

De politie doorzocht daarop twee auto’s van de groep die aan de Rondweg stonden. Daarbij werd een vuurwapen aangetroffen, waarna vier mannen werden aangehouden. Bij hen vond de politie nog meer vuurwapens. In de omgeving lag een vals bankbiljet. Een getuige tipte de politie vervolgens dat een vijfde man zich nog in de buurt verscholen hield. Omdat hij zich in eerste instantie niet overgaf, loste een agent een waarschuwingsschot. Hij gaf zich daarna over en werd ook aangehouden.

Het gaat om een 26-jarige man uit Tilburg, een 23-jarige man uit Stolwijk, twee 19-jarige mannen uit Gouda en een 23-jarige man zonder bekend woonadres. Zij zitten vast en twee bestelbussen en een auto zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt waarom de mannen in Uden waren en wat zij van plan waren.