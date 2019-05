Op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vijf mannen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een diefstal van 1,3 miljoen euro aan computerapparatuur. Bij de inbraak in een bedrijfspand in Duiven werden ruim 2000 laptops buitgemaakt.

Het gaat om twee mannen uit Eindhoven van 34 en 42 jaar oud, een 22-jarige man uit Eersel, een 21-jarige man uit Edam en een 23-jarige man uit Groesbeek.

De politie is nog op zoek naar een zesde verdachte.