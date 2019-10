Vijf maanden cel voor trapduwer Utrecht CS

De winkeldief die 12 mei op station Utrecht Centraal een man ernstig verwondde door hem tijdens zijn vlucht van een trap te duwen, is veroordeeld tot vijf maanden cel. Ook moet hij van de politierechter een schadevergoeding van 2357 euro betalen aan het slachtoffer, meldt het Openbaar Ministerie.

De dief wist er destijds vandoor te gaan door na de duwpartij vermoedelijk in een trein te springen die richting Rotterdam ging. Agenten wachtten hem daar op, maar hij bleek niet meer in de trein te zitten. Mogelijk was hij op een tussenstation uitgestapt. In juli meldde de politie al te weten wie de winkeldief is.

De 34-jarige man, die in het buitenland woonde, werd in september door de Franse politie aangehouden op verdenking van een winkeldiefstal in Marseille. Door een internationaal arrestatiebevel werd de link met de zaak in Nederland gelegd en werd de man snel uitgeleverd.