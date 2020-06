Vijf Limburgse agenten ontslagen

Vijf medewerkers van de politie van de Limburgse basiseenheid Horst/Peel aan de Maas worden ontslagen. Tegen vier anderen worden disciplinaire maatregelen genomen zoals degradatie, vermindering van verlofuren of overplaatsing. Tegen nog eens twee medewerkers wordt een disciplinair traject gestart, maakte de politie woensdag bekend.

De politie constateerde pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. De negen medewerkers hebben zich aan een of meerdere van deze gedragingen schuldig gemaakt, aldus de politie.

Een van de negen had een leidinggevende functie binnen het basisteam met in totaal zo’n tachtig medewerkers. De negen medewerkers kunnen nog in beroep gaan tegen de voorgenomen sancties.

Tegen twee andere medewerkers van de basiseenheid wordt een disciplinair onderzoek ingesteld. Het vermoeden bestaat dat ook zij zich schuldig hebben gemaakt aan enigerlei vorm van plichtsverzuim.

De politie kreeg in april 2019 de eerste signalen van „ondermijnend gedrag en pesterijen” binnen het basisteam. In totaal 160 medewerkers van de politie Limburg zijn gehoord tijdens dat onderzoek, dat in mei 2020 werd afgerond. Het openbaar ministerie startte een onderzoek omdat er ook vermoedens van strafbare feiten rezen. Om welke strafbare feiten het hierbij gaat wilde een woordvoerster van het OM woensdagmiddag niet zeggen.

Fraude

De politie Oost-Nederland maakte woensdag bekend dat ze een medewerker van het Overijsselse deel van de eenheid heeft ont- slagen op verdenking van ernstig plichtsverzuim. De medewerker was in juni vorig jaar al buiten functie gesteld, na serieuze vermoedens van schending van het ambtsgeheim, fraude en valsheid in geschrifte tijdens zijn werk.