Vijf lichtgewonden door aanvaring schepen

Bij een aanvaring op de Westerschelde tussen een Zwitsers passagiersschip en een tanker zijn vijf mensen lichtgewond geraakt, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland. Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, de anderen konden aan boord behandeld worden.

De aanvaring tussen de beide schepen vond kort na middernacht plaats op de Westerschelde ter hoogte van Terneuzen. Het passagiersschip Viking Indun, dat riviercruises maakt, was vanuit Antwerpen op weg naar Gent terwijl de tanker Chemical Marketer juist koers zette naar Antwerpen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend.

De riviercruise die vannacht een aanvaring had bij Terneuzen ligt aan wal. Van de schade is door het zeil niks te zien. pic.twitter.com/HpyoKTIavA — Mark Rijk (@MarkRijk) 1 april 2019

De Viking Indun heeft 171 passagiers aan boord en telt 44 bemanningsleden. Beide schepen hebben geen lekkage, want de beschadigingen zitten boven de waterlijn. Het passagiersschip is naar de binnenhaven van Terneuzen verplaatst. Daar wordt het geïnspecteerd. Na de inspectie wordt besloten of het schip de reis kan voortzetten. Ook de tanker, die flink beschadigd is, wordt geïnspecteerd. Het schip is geladen met aardolie.

De opvarenden zijn nog steeds aan boord van het passagiersschip. Sommigen van hen zijn erg geschrokken door de aanvaring, aldus de woordvoerder.