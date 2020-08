In de wijk Leesten in Zutphen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf branden geweest. De politie gaat uit van brandstichting.

Een fiets, motorfiets en drie containers gingen in vlammen op. Een van de uitgebrande containers stond naast een schutting. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich daar naar verspreidde.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.