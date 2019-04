Vijf kanshebbers op Prix de Rome

Vijf kunstenaars maken dit jaar kans op de Prix de Rome, de oudste Nederlandse prijs voor beeldend kunstenaars beneden de veertig jaar.

De jury nomineerde het duo Sander Breure & Witte van Hulzen (als één kandidaat), Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim.

Ze krijgen een budget om nieuw werk uit te voeren (9000 euro per kandidaat, met nog extra mogelijkheden om bepaalde andere kosten te declareren). Dat werk wordt vanaf 19 oktober tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Op basis van dit nieuwe werk zal de jury de uiteindelijke winnaar kiezen. Die ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome.