Vijf kanshebbers op Gouden Strop

De boeken Akte van berouw van Chris Houtman, Bling Bling 2; De Zaventemmers van Jan Van der Cruysse, Broertje van Michael Berg, Enter - Rebound 1 van Willem Asman en Over het spoor van Eva Keuris zijn genomineerd voor de BookSpot Gouden Strop 2018 voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek.

Ze werden door de jury uit 73 boeken gekozen. Voor de BookSpot Schaduwprijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut werden drie kanshebbers aangewezen: Een nieuw begin van Angelique Haak, King Coke van Dannis Kramers en opnieuw Over het Spoor van Eva Keuris.

Op 6 juni worden de winnaars bekend, als aftrap naar de Spannende Boeken Weken in de boekhandels. De Gouden Strop bestaat nu 32 jaar en heet sinds kort voluit BookSpot Gouden Strop. De prijs is recent door BookSpot verdubbeld naar 20.000 euro. De BookSpot Schaduwprijs wordt in 2018 voor de 22ste keer uitgereikt. De winnaar krijgt 2000 euro.