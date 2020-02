Vijf jongeren opgepakt om straatroven in Almere

In Almere zijn vijf jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar opgepakt omdat ze bij een of meerdere straatroven betrokken zouden zijn. De politie maakte donderdag bekend dat de jongens zijn aangehouden na onderzoek door een speciaal politieteam dat een reeks straatroven in de stad onderzoekt.

In Almere worden sinds een paar weken enkele straatroven gepleegd. Vaak waren de slachtoffers minderjarig.

De politie heeft in twee weken in tijd totaal tien verdachten opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.