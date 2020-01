Vijf jongemannen gewond bij ongeluk in Arnhem

Bij een auto-ongeluk in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf jongemannen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar uit de regio Arnhem gewond geraakt. Op de Johan de Wittlaan kwam het voertuig tegen een mast van de bovenleiding van de trolleybussen terecht.

Volgens de politie raakten twee inzittenden bekneld. Zij moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. De drie anderen konden met behulp van omstanders zelf uit het voertuig komen. Ze zijn alle vijf naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niks bekend.