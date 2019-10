Vijf jaar voor onttrekken dochters aan gezag

De 54-jarige Khaled el M. uit Breda is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij zijn dochters bijna vijftien jaar lang heeft onttrokken aan het gezag van hun moeder. Na een vakantie in Egypte in 2003 bracht hij de meisjes, toen twee en zes jaar oud, niet terug naar Nederland. In januari 2018 werd hij gearresteerd nadat hij met zijn dochters naar Brussel was gevlogen.

Tegen El M. was twee weken geleden door de officier van justitie een jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank vond dat die eis volstrekt geen recht deed aan de „zeer ernstige strafbare feiten”. Volgens de rechtbank heeft El M. door zijn handelen „fundamentele rechtsregels aan zijn laars gelapt.”